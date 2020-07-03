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Претенденту в президенты Беларуси предъявили обвинения по трем статьям

В Минском городском суде рассматривается апелляция защиты Виктора Бабарико на законность его задержания.

Фото : Радыё Свабода3 июля 2020, 00:25

В Беларуси претендента на пост президента Виктора Бабарико обвинили по трем статьям Уголовного кодекса страны. Это отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и за дачу взятки, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Указано, что сегодня в Минском городском суде рассматривается апелляция защиты Бабарико на законность его задержания.

В соответствии с объявлением, сын претендента и руководитель его избирательного штаба – Эдуард Бабарико обвиняется по статье УК Белараси об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Ранее на этой неделе суд Центрального района Минска рассмотрел и отклонил жалобу Бабарико на заключение под стражу. Защита сообщала о намерении обжаловать это решение в Минском городском суде.


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