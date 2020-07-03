Во время карантина в ВКО не будут закрывать туристические зоны и пляжи

Блок посты между городами и районами устанавливаться не будут.

С 5 июля на карантине в туристических зонах ВКО и на Алаколе пляжи продолжат работу, сообщает zakon.kz со ссылкой на ”Semeyainasy”.

Об этом рассказал сегодня руководитель управления туризма Марат Кабаков

Согласно решения Госкомиссии с 5 июля запрещена деятельность городских пляжей. Однако, хотел бы отметить, что в туристских рекреационных зонах, в том числе и на Алаколе, пляж закрываться не будет, - заявил Кабаков.

Он также уточнил, что блок посты между городами и районами устанавливаться не будут. Дополнительных справок для передвижения также не требуется.

Хотел бы напомнить, что для отдыха на побережье Алаколя туристам необходимо при себе иметь справку о прохождении экспресс или ПЦР теста, для семьи или одной группы достаточно одной справки – отметил Марат Кабаков.

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