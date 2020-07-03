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Чиновников обяжут соблюдать нормы литературного языка в России

Законопроект подготовлен в рамках выполнения перечня поручений российского президента Владимира Путина.

Фото : Известия3 июля 2020, 07:49

Российских чиновников заставят соблюдать нормы современного русского литературного языка, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Известия"

Минтруд подготовит проект закона, согласно которому российских чиновников обяжут соблюдать нормы современного русского литературного языка.

Как сообщает газета, законопроект подготовлен в рамках выполнения перечня поручений российского президента Владимира Путина.

Проект закона будет внесен в Госдуму до середины сентября нынешнего года. Большинство фракций приняло новые требования в позитивном ключе.

В пресс-службе минтруда отметили, что законопроект устанавливает проведение оценки соответствия профессионального уровня кандидата в конкурсе по отбору на государственную службу, включая требования к знанию государственного языка.


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