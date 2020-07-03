Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В США выразили обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море

В Пентагоне отметили, что данные действия нарушают китайские обязательства в рамках Декларации действий сторон в Южно-Китайском море.

Фото : svpressa3 июля 2020, 08:27

Министерство обороны США выразило обеспокоенность решением Китая о проведении военных учений в Южно-Китайском море, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом в четверг, 2 июля, говорится сообщается на сайте Пентагона.

Проведение военных учений в спорном районе Южно-Китайского моря контрпродуктивно по отношению к усилиям по снижению напряженности и поддержанию стабильности, - заявили в американском военном ведомстве.

В Пентагоне отметили, что данные действия нарушают китайские обязательства в рамках Декларации действий сторон в Южно-Китайском море 2002 года.

Министерство обороны будет продолжать следить за ситуацией, ожидая, что КНР снизит милитаризацию и давление на соседей в Южно-Китайском море. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и не предпринимать военных действий, которые могут усугубить противоречия в Южно-Китайском море, - сказано в документе.

Ранее, 28 июня, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китай относится к Южно-Китайскому морю как к своей «морской империи». Он написал в Twitter, что такое поведение Пекина недопустимо.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты