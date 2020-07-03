В США выразили обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море

В Пентагоне отметили, что данные действия нарушают китайские обязательства в рамках Декларации действий сторон в Южно-Китайском море.

Министерство обороны США выразило обеспокоенность решением Китая о проведении военных учений в Южно-Китайском море, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом в четверг, 2 июля, говорится сообщается на сайте Пентагона.

Проведение военных учений в спорном районе Южно-Китайского моря контрпродуктивно по отношению к усилиям по снижению напряженности и поддержанию стабильности, - заявили в американском военном ведомстве.

В Пентагоне отметили, что данные действия нарушают китайские обязательства в рамках Декларации действий сторон в Южно-Китайском море 2002 года.

Министерство обороны будет продолжать следить за ситуацией, ожидая, что КНР снизит милитаризацию и давление на соседей в Южно-Китайском море. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и не предпринимать военных действий, которые могут усугубить противоречия в Южно-Китайском море, - сказано в документе.

Ранее, 28 июня, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китай относится к Южно-Китайскому морю как к своей «морской империи». Он написал в Twitter, что такое поведение Пекина недопустимо.

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