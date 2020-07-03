Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Соревнования по заражению COVID-19 устраивали студенты в США

Победителем признавался человек, который первым из присутствующих заражался коронавирусом.

Фото : m24.ru3 июля 2020, 09:44

В американском городе Таскалуса студенты целенаправленно устраивали "коронавирусные вечеринки", чтобы заразиться COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на weekend.rambler.ru.

По словам члена городского совета Соню Маккинстри, учащиеся проводили соревнования, победителем которых признавался человек, который первым из присутствующих заражался коронавирусом. За это он получал денежный приз, складывающийся из взносов всех участников.

Сначала власти Таскалусы полагали, что такая акция всего лишь слух, однако благодаря расследованию стало ясно, что молодежь действительно организовывала "коронавирусные вечерники", которые посещали люди с положительным тестом на COVID-19.

По словам Маккинстри, такая ситуация на самом деле опасна, поскольку точно неизвестно, кто именно заболел после контакта с инфицированными.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты