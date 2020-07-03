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ЦОНы продолжат работать во время карантина

В ЦОНах приняты защитные меры.

Фото : "Государственная корпорация "Правительство для граждан"3 июля 2020, 11:09

В связи с распространением необоснованных слухов о закрытии ЦОН, наблюдается резкое увеличение числа граждан, обращающихся в ЦОНы за услугами, сообщает zakon.kz.

Призываем граждан не поддаваться панике. Решением Межведомственной комиссии, ЦОНы продолжат функционировать с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и после введения ограничительных мер.

С учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации, в ЦОНах приняты защитные меры и меры, направленные на исключение скопления граждан внутри зданий фронт-офисов.

Сейчас в ЦОНах областных центров, городов республиканского значения и некоторых районных фронт-офисах услуги можно получить, только предварительно забронировав очередь. Сделать это можно на портале egov.kz, с помощью телеграм-бота eGovKzBot2.0 или позвонив на короткий номер 1414.

При этом в ЦОНах оказываются только "бумажные" услуги (более 100 услуг), недоступные на портале электронного правительства.

Все это направлено на исключение скопления граждан и минимизацию опасности заражения вирусом.

В связи с этим рекомендуем казахстанцам, по возможности отказаться от посещения ЦОН и получать услуги онлайн альтернативными способами, т.е. на портале egov.kz, с помощью мобильного приложения eGovMobile и телеграм-бота eGovKzBot2.0.

Берегите себя и своих близких!

График работы ЦОН.


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