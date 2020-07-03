В Минздраве просят терпеливее относиться к врачам скорой помощи

За последние две недели количество вызовов увеличилось в два раза и превысило 30 тыс. в день.

Бригады скорой помощи сегодня работают в жестких физических и психологических условиях, поэтому просим с пониманием относиться к ним и быть терпеливее, сказала на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодня увеличивается количество вызовов бригад скорой помощи. В некоторых регионах количество вызовов увеличилось в 4 раза и достигло 15 тыс. вызовов в день, — сказала вице-министр.

По ее словам, за последние две недели количество вызовов увеличилось в два раза и превысило 30 тыс. в день.

Среди этих вызовов есть вызовы, связанные с коронавирусом, есть вызовы по инфарктам и инсультам, потеря крови, роды и другие вызовы. Врачи скорой помощи сталкиваются с негативными реакциями граждан. Нужно понимать, что сейчас они работают в очень высоких психических и физических нагрузках. В первую очередь они выезжают на вызовы, связанные с угрозой для жизни. Поэтому просим относится к ним с пониманием и быть терпеливее, — заявила Гиният.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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