Российским препаратом начнут лечить стационарных больных
В ближайшее время препарат появится в РК.
Фото : gorod.dp.ua3 июля 2020, 12:06
Новым российским препаратом будут лечить стационарных больных коронавирусом в Казахстане. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент zakon.kz.
По ее словам, российский препарат "Авифавир" был включен в протокол лечения и обследования больных коронавирусной инфекцией.
Российская Федерация заявила, что препарат "Авифавир" успешно прошел клинические испытания. Этот препарат разовым ввозом будет закуплен и доставлен в нашу страну. Им будем лечить стационарных больных и наблюдать за проведенным лечением, так как он новый и только прошел клинические испытания в России, - сообщила вице-министр здравоохранения РК.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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