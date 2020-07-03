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Российским препаратом начнут лечить стационарных больных

В ближайшее время препарат появится в РК.

Фото : gorod.dp.ua3 июля 2020, 12:06

Новым российским препаратом будут лечить стационарных больных коронавирусом в Казахстане. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент zakon.kz.

По ее словам, российский препарат "Авифавир" был включен в протокол лечения и обследования больных коронавирусной инфекцией.

Российская Федерация заявила, что препарат "Авифавир" успешно прошел клинические испытания. Этот препарат разовым ввозом будет закуплен и доставлен в нашу страну. Им будем лечить стационарных больных и наблюдать за проведенным лечением, так как он новый и только прошел клинические испытания в России, - сообщила вице-министр здравоохранения РК.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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