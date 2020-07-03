Осужденный на 1000 лет педофил вышел на свободу

Полицейские нашли в компьютере Питера более 26 тысяч файлов.

Педофил из американского штата Джорджия, приговоренный к 1000 годам тюрьмы, был условно-досрочно освобожден по решению Аппеляционного суда. Об этом пишет New York Post, передает zakon.kz.

Питер Мэддлори был арестован и обвинен в хранении детской порнографии, подделке улик и вторжении в частную жизнь в 2011 году. При вынесении приговора в 2012 году судья окружного суда назвал его "вероятно, самым крупным коллекционером детской порнографии во всем мире".

До ареста Мэллори служил окружным комиссаром и владел независимой телевизионной станцией, расположенной на территории кампуса технического колледжа Западной Джорджии.

Когда в полицию сообщили о детской порнографии в кампусе колледжа, они изначально подозревали одного из студентов. Однако во время обыска, правоохранители нашли в компьютере Питера более 26 тысяч файлов.

Доказательства говорят о том, что Мэллори сознательно искал, собирал и сохранял эти изображения и видео детей, подвергающихся изнасилованию, пыткам и сексуальной эксплуатации. В нынешнюю цифровую эпоху ничто не может остановить компульсивного сексуального девианта, такого как Мэллори, от поиска самых отвратительных изображений и видео, - сказал окружной прокурор Херб Крэнфорд.

В мае 2020 года решением апелляционного суда Питер Мэлори был освобожден. Если он нарушит условия своего УДО, его могут вновь отправить в тюрьму.

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