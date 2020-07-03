42-летний великий вратарь признался, что не закончил школу

Сейчас он является действующим игроком.

Знаменитый голкипер сборной Италии и "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон в ходе прямого эфира в Instagram признался, что в свое время не доучился в школе и по окончании спортивной карьеры снова сядет за парту, передает zakon.kz.

Потрясающие сэйвы, звездная карьера, большие гонорары. Мало кто знает, что 42-летний Джанлуиджи Буффон добился всего этого, не имея в кармане школьный аттестат зрелости.

Когда я уйду из футбола, у меня будет год творческого отпуска – смогу посвятить время самому себе и семье. И я хочу доучиться в старшей школе – родители 30 лет выносили мне мозг из-за этого, – рассказал итальянец в прямом эфире Instagram.

Добавим, что контракт Буффона с "Ювентусом" истекает через год. В текущем сезоне-2019/20 "Ювентус" лидирует в Серии А и на 4 очка обгоняется ближайшего предследователя "Лацио".

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