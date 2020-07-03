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Атамбаев получает необходимое лечение

Его состояние удовлетворительное.

Фото : Fergana3 июля 2020, 15:15

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев получает необходимое лечение в спецбольнице. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

По его словам, он навещал подзащитного в среду.

Алмазбек Атамбаев выглядит бодро. Рассказал мне о курсе лечения. Ухудшения состояния нет. К аппарату ИВЛ не подключен. Когда его выпишут, пока неизвестно, ПЦР-анализ на коронавирус у него отрицательный, - отметил адвокат экс-президента Сергей Слесарев.

Юрист не подтвердил, но и не опроверг слухи, что Алмазбека Атамбаева могут спецбортом вывезти с российской авиабазы "Кант" на лечение в Москву.

По крайней мере мне про это ничего неизвестно. Если бы это делалось, то, наверное, официально. Но меня не уведомляли, что готовится подобное. Хотя, знаете, все может быть. Если будет принято решение, что диагностировать и лечить бывшего президента должен кто-то другой и в другом месте, то, вполне возможно, и переведут, - сказал Сергей Слесарев.

30 июня у Алмазбека Атамбаева выявили двустороннюю пневмонию. В ГКНБ отмечают, что за последнюю неделю Атамбаев несколько раз встречался с адвокатами и родными, которые передавали бумаги и предметы наручно.


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