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Пан Ги Мун позвонил Назарбаеву

Назарбаев поблагодарил собеседника за теплые пожелания.

Фото : 24tv.ua3 июля 2020, 16:01

Состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с председателем Института глобального зеленого роста, экс-Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, сообщает zakon.kz.

Пан Ги Мун сердечно поздравил Елбасы с наступающим юбилейным Днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, счастья и успехов во всех новых начинаниях.

Политик подчеркнул особый вклад Нурсултана Назарбаева в поддержание и укрепление международного мира и безопасности, а также в обеспечение высокого авторитета Казахстана на глобальном уровне.

Елбасы поблагодарил собеседника за теплые пожелания и высказался за активизацию сотрудничества между Казахстаном и возглавляемым Пан Ги Муном Институтом глобального зеленого роста.

Разговор состоялся по инициативе экс-Генерального секретаря ООН.


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