Трехногого пса дважды выбросили хозяева

Служба защиты животных получила более 30 писем от неравнодушных с просьбой отдать им собаку.

Трехногого пса Тинтина дважды бросили хозяева - жители бразильского Сан-Леопольдо. В первый раз его вернули, предположив, что пес потерялся. Во второй собаку подобрали сотрудники службы защиты животных. Об этом пишет Lad Bible, передает zakon.kz.

Видеозапись была опубликована в Facebook, где ее просмотрели более 220 тысяч раз. На кадрах видно, как из белой машины вышла женщина. Она открыла дверь, и из салона выбежали две собаки. Женщина завела одного пса обратно в салон, и грубо оттолкнула трехногого Тинтина. Затем она уехала, оставив собаку на улице.

Сотрудники службы защиты животных заявили, что пес чувствует себя хорошо. Он окружен любовью и заботой в новой семье. Они также рассказали, что после публикации видеозаписи к ним поступило не менее 30 писем от неравнодушных жителей с просьбой отдать собаку.

Местные власти заявили, что расследуют этот момент, однако женщина пока не была опознана.

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