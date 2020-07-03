Новый Аутизм Центр открыли Фонд Булата Утемуратова и акимат Нур-Султана в столице

В городе 5,5 тыс. детей с особыми потребностями.

400 детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) смогут получать профессиональную помощь по лучшим мировым методикам ежегодно. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Фонда Булата Утемуратова и акимата Нур-Султана, которые сегодня совместно открыли новый Аутизм Центр "Асыл Мирас", сообщает zakon.kz.

В городе 5,5 тыс. детей с особыми потребностями. Проводим системную работу над созданием условий для реабилитации. Сегодня открываем два реабилитационных Центра для особенных детей: первый - реализовали совместно с фондом Булата Утемуратова проект для реабилитации детей с диагнозом аутизм, второй - также расположен в ЖК по Валиханова. Мощность Центра в день до 200 посещений, там будут заниматься с детьми с особыми потребностями, - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

В рамках своей флагманской программы "Аутизм. Мир один для всех", Фонд Булата Утемуратова создал восемь аутизм центров "Асыл Мирас" в Казахстане. В Нур-Султане центр был основан в 2015 году, за пять лет обучение в нем прошли порядка 1100 детей. Столичный "Асыл Мирас" стал широко известен среди родителей детей с РАС как единственная организация, где бесплатно и эффективно помогают социальной адаптации и развитию жизненных навыков детей на основе доказанных мировых практик.

В книге отзывов центра – сотни записей от благодарных родителей детей, научившихся ходить, говорить, спокойно реагировать на присутствие незнакомых людей и т.п., - у каждого ребенка с аутизмом своя история, своя проблема. Решенная совместными усилиями педагогов "Асыл Мирас" и внимательных родителей.

В начале года мы договорились с акиматом Нур-Султана о сотрудничестве и развитии Аутизм Центра "Асыл Мирас". При этом за основу был взят успешный опыт работы с акиматами города Шымкент, Актюбинской и Северо-Казахстанской областей, где при их поддержке уже работают наши центры. Модель прошла проверку на устойчивость и показала свою эффективность. Вместе мы расширили наш Центр в столице и планируем ускорить очередь, сократить лист ожидания и увеличить охват в полтора раза - это порядка 400 детей в год. В работе мы используем программы, разработанные Калифорнийским университетом и Marcus Autism Center в Атланте. У каждого ребенка, прошедшего обучение, наблюдается значительный прогресс в развитии, - отмечает Марат Айтмагамбетов, директор Фонда Булата Утемуратова.

Программа "Аутизм. Мир один для всех" реализуется Фондом с 2015 года. Она направлена на изучение и внедрение в Казахстане наиболее эффективных методик помощи детям с РАС. В рамках программы в восьми городах Казахстана (в Нур-Султане, Алматы, Кызылорде, Усть-Каменогорске, Актобе, Уральске, Шымкенте, Петропавловске) созданы Аутизм Центры "Асыл Мирас". Их главная задача — выявление РАС на самой ранней стадии, социализация детей, развитие у них необходимых навыков. Диагностику в центрах прошли 7,5 тыс. детей, поступили в программы свыше 5,5 тыс. детей, 4,3 тыс. их окончили. Аутизм Центры "Асыл Мирас" работают на безвозмездной основе.

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