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Сразу 415 казахстанцев вылечились от КВИ

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 15 276 человек.

Фото : Getty Images3 июля 2020, 21:44

В Казахстане 415 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 130,

в городе Алматы - 27,

в Костанайской области - 26,

в Жамбылской области - 14,

в Восточно-Казахстанской области - 12,

в Атырауской области - 15,

в Акмолинкой области - 9,

в Мангистауской области - 2,

в Туркестанской области - 14,

в Западно-Казахстанской области - 12,

в Павлодарской области – 14,

в Карагандинской области – 57,

в Кызылординская область - 83.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 15 276 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.


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