Сразу 415 казахстанцев вылечились от КВИ
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 15 276 человек.
Фото : Getty Images3 июля 2020, 21:44
В Казахстане 415 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 130,
в городе Алматы - 27,
в Костанайской области - 26,
в Жамбылской области - 14,
в Восточно-Казахстанской области - 12,
в Атырауской области - 15,
в Акмолинкой области - 9,
в Мангистауской области - 2,
в Туркестанской области - 14,
в Западно-Казахстанской области - 12,
в Павлодарской области – 14,
в Карагандинской области – 57,
в Кызылординская область - 83.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 15 276 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.
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