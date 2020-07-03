Сразу 415 казахстанцев вылечились от КВИ

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 15 276 человек.

Фото : Getty Images

В Казахстане 415 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz. в городе Нур-Султан - 130, в городе Алматы - 27, в Костанайской области - 26, в Жамбылской области - 14, в Восточно-Казахстанской области - 12, в Атырауской области - 15, в Акмолинкой области - 9, в Мангистауской области - 2, в Туркестанской области - 14, в Западно-Казахстанской области - 12, в Павлодарской области – 14, в Карагандинской области – 57, в Кызылординская область - 83. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 15 276 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

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