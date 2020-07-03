Два реабилитационных центра для особенных детей открыли в Нур-Султане

Открытие просторного центра позволяет охватить на 50% больше детей с расстройствами аутистического спектра.

В Нур-Султане открыли два реабилитационных центра для детей с особыми потребностями. Первый реабилитационный центр открыт совместно с фондом Булата Утемуратова. В центре занимаются с детьми с диагнозом аутизм, сообщает zakon.kz.

Открытие просторного центра позволяет охватить на 50% больше детей с расстройствами аутистического спектра.

Второй реабилитационный центр также расположен на первом этаже нового ЖК (Валиханова 23). Мощность Центра в день до 200 посещений, там будут заниматься с детьми с особыми потребностями: ДЦП, аутизм и ряд других заболеваний.

Мама шестилетнего сыны Эльнара Шарафутдинова отметила, что подобные центры очень нужны для реабилитации особенных детей, "раньше нам приходилось ездить в разные поликлиники и центры, сейчас же все необходимые для реабилитации ребёнка услуги мы можем получить здесь в центре в одном месте".

Мы с ребенком посещаем реабилитационные центры, бывает ждём своей очереди, так как есть и другие дети. Я вижу результаты от посещения центров. Мой ребёнок начал делать первые шаги. Я очень рада, что у нас в столице реабилитационных центров становится больше. Ведь у нас в городе 5,5 тыс детей с особыми потребностями. Открытие реабилитационных центров позволит охватить больше детей, также нам чаще посещать центры, - сказала мама особенного ребенка Кымбат Керейбай.

Акиматом города по поручению Главы государства ведётся системная работа по созданию условий для людей с особыми потребностями. На базе ипподрома ведется строительство крытого манежа для занятий иппотерапией, на первых этажах новых ЖК открываются соцобъекты (мини-центры для детей, реабилитационные центры, детсады), более чем в два раза увеличено количество инватакси.

Во Дворце Жастар проводится ремонт здания, в том числе бассейна, который будет сделан с доступом для людей с особыми потребностями.

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