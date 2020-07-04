У COVID-19 нет усиливающих вирус мутаций - ВОЗ

Эта мутация есть у 29% всех полученных цепочек вируса.

Во Всемирной организации здравоохранения прокомментировали новость об обнаружении мутации коронавируса под названием D614G, которая распространяется быстрее "классического" вируса, сообщает zakon.kz.

Как передает РИА Новости передает, что об этом брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

В настоящее время существует свыше 50 тыс. доступных цепочек вируса. Мутация D614G была впервые была обнаружена в феврале <…> Однако нет свидетельств, что это ведет к более тяжелому протеканию болезни, ― сообщила она на брифинге.

Также Ван Керкхове добавила, что в 29% всех полученных цепочек вируса есть эта мутация.

В то же время в ВОЗ сообщили о создании рабочей группы по вопросу о мутации коронавируса, поскольку "мутации являются нормальными изменениями в этих вирусах". "Ожидается, что будут происходить изменения по мере эволюции пандемии", - пояснила ван Керкхове.

Главный научный специалист ВОЗ Сумия Сваминатан подтвердила, что мутация коронавируса была ожидаемой. По ее словам, при наличии мутации D614G размножение COVID-19 "может происходить быстрее", и "это означает, что он может легче передаваться" от зараженных людей к здоровым. Однако, подчеркнула эксперт, речь идет о "вирусе, выращенном в лаборатории", и существует большое отличие между тем, как вирусы ведут себя в лабораториях и в условиях, когда они инфицировали людей. "Ученые держат эту мутацию в центре внимания и отслеживают ее", - заключила она.

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