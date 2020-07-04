В мире число зараженных COVID-19 выросло на 209 тысяч человек

Cкончались 529,127 человек.

В мире количество заболевших коронавирусом утром 4 июля выросло до 11 млн 191 тыс. 681 человек, за сутки прибавилось 209 тыс. 28 зараженных, передает zakon.kz.

По данным сайта worldometers.info, за сутки скончались 5 тыс. 170 человек, с начала пандемии - 529 тыс. 127 человек.

Так, в США число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 2 млн 890 тыс. 988 человек. Новых случаев заражения за сутки — 54 тыс. 904. За сутки скончались 616 человек, с начала пандемии - 132 тыс. 101 человек, вылечилось 1 млн 235 тыс. 488 пациентов.

В России всего 667 тыс. 883 заболевших, новых случаев за сутки — 6 тыс. 718. За сутки скончались 176 человек, всего - 9 тыс. 859,, вылечилось 437 тыс. 893 человек.

В Беларуси 62 тыс. 997 заболевших, за сутки — 299. Скончались 7 человек, с

В Узбекистане 9 тыс. 396 зараженных COVID-19, за сутки — 318. Скончались от коронавируса 29 человек, за сутки — 2. Вылечились 6 тыс. 251.

В Кыргызстане — 6 тыс. 767 зараженных коронавирусом, новых случаев — 506. Всего умерло 76 человек, за сутки — 10. Вылечились 2 тыс. 655 пациентов.

В Турции всего заболевших 203 тыс. 456 человек, новых случаев — 1 172. Скончалось за сутки — 19 человек, с начала эпидемии - 5 тыс. 186. Вылечились 178 тыс. 278 человек.

В Испании количество заболевших 297 тыс. 625. Новых случаев - 442. Всего скончалось от коронавируса — 28 тыс. 385, за сутки — 17.

В Индии количество зараженных достигло 649 тыс. 889, за сутки рост составил на 22 тыс. 721. Всего скончалось 18 тыс 669 пациентов, за сутки — 444.

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