Как будет работать общественный транспорт в Алматы во время карантина
Дезинфекция общественного транспорта будет обеспечена в течение дня с регулярностью каждого кругорейса.
В акимате Алматы рассказали о работе общественного транспорта в период карантина, сообщает zakon.kz.
Работа общественного транспорта будет регламентирована следующим образом:
- приостанавливаются междугородние автобусные перевозки (при этом разрешено передвижение на личном автотранспорте между регионами);
- полностью приостанавливается работа пригородного и городского общественного транспорта, в том числе метрополитена, в субботние и воскресные дни;
- городской общественный транспорт, в том числе метрополитен, и пригородные автобусные маршруты продолжат работу с заполняемостью не более 50%.
Следует отметить, что дезинфекция общественного транспорта будет обеспечена в течение дня с регулярностью каждого кругорейса.
В целях обеспечения соблюдения ограничительных мер будут проводиться мониторинговые и контрольные мероприятия. За нарушение карантинного режима и санитарно-эпидемиологических требований предусмотрена административная ответственность.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!