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Как будет работать общественный транспорт в Алматы во время карантина

Дезинфекция общественного транспорта будет обеспечена в течение дня с регулярностью каждого кругорейса.

Фото : alatransit4 июля 2020, 12:28

В акимате Алматы рассказали о работе общественного транспорта в период карантина, сообщает zakon.kz.

Работа общественного транспорта будет регламентирована следующим образом:

- приостанавливаются междугородние автобусные перевозки (при этом разрешено передвижение на личном автотранспорте между регионами);

- полностью приостанавливается работа пригородного и городского общественного транспорта, в том числе метрополитена, в субботние и воскресные дни;

- городской общественный транспорт, в том числе метрополитен, и пригородные автобусные маршруты продолжат работу с заполняемостью не более 50%.

Следует отметить, что дезинфекция общественного транспорта будет обеспечена в течение дня с регулярностью каждого кругорейса.

В целях обеспечения соблюдения ограничительных мер будут проводиться мониторинговые и контрольные мероприятия. За нарушение карантинного режима и санитарно-эпидемиологических требований предусмотрена административная ответственность.


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