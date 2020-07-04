Как будет работать общественный транспорт в Алматы во время карантина

Дезинфекция общественного транспорта будет обеспечена в течение дня с регулярностью каждого кругорейса.

В акимате Алматы рассказали о работе общественного транспорта в период карантина, сообщает zakon.kz.

Работа общественного транспорта будет регламентирована следующим образом:

- приостанавливаются междугородние автобусные перевозки (при этом разрешено передвижение на личном автотранспорте между регионами); - полностью приостанавливается работа пригородного и городского общественного транспорта, в том числе метрополитена, в субботние и воскресные дни; - городской общественный транспорт, в том числе метрополитен, и пригородные автобусные маршруты продолжат работу с заполняемостью не более 50%.

Следует отметить, что дезинфекция общественного транспорта будет обеспечена в течение дня с регулярностью каждого кругорейса.

В целях обеспечения соблюдения ограничительных мер будут проводиться мониторинговые и контрольные мероприятия. За нарушение карантинного режима и санитарно-эпидемиологических требований предусмотрена административная ответственность.

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