Племянница Трампа готовит к выходу книгу с компроматом на президента США

Мэри Трамп оспорила договор о неразглашении, мешавший ей издать книгу, в которой она пообещала "пролить свет на мрачную историю" семьи и сделки дяди.

Фото : Anna Moneymaker for The New York Times

Племянница президента США Мэри Трамп через суд пытается получить разрешение на выход своей книги, в которой намерена обнародовать негативные данные о главе Белого дома, передает zakon.kz со ссылкой на The New York Times.

Речь идет о книге Слишком много и никогда не хватает: как моя семья создала самого опасного человека в мире (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man). В ее описании в интернет-магазинах отмечается, что автор намерена "пролить свет на мрачную историю" семьи действующего американского лидера.

Младший брат главы администрации США Роберт Трамп добивается того, чтобы суд запретил издание книги, которое запланировано на конец июля.

Племянница нынешнего главы Белого дома утверждает, что родственники пошли на обман, чтобы убедить ее подписать договор о неразглашении. Как уверяет 55-летняя Мэри Трамп, ее два дяди и тетя солгали ей об истинной величине наследства.

Я полагалась на ложную оценку, которую предоставили мне дяди и тетка, и никогда бы не соглашалась ни на что, если бы знала подлинную стоимость активов, - приводит газета слова ответчицы.

Суд в Покипси (штат Нью-Йорк) на этой неделе удовлетворил иск Роберта Трампа и временно запретил издавать книгу. Но это решение отменил апелляционный суд, приняв во внимание то, что издательский дом Simon and Schuster напечатал около 75 тыс. экземпляров книги и уже начал принимать предзаказы. Однако поступление книги в продажу остается пока под вопросом, уточнила газета.

Ранее портал The Daily Beast сообщал, что Мэри Трамп в книге расскажет о своей роли в расследовании газеты The New York Times. Издание утверждало, что Дональд Трамп с помощью налоговых схем присвоил более $400 млн в пересчете на сегодняшние цены из бизнеса своего отца Фреда Трампа в сфере недвижимости.

Мэри Трамп является дочерью Фреда Трампа - младшего. Он страдал от алкоголизма и умер в 1981 году в возрасте 42 лет от сердечного приступа. По сведениям The Daily Beast, племянница главы государства обвинит в книге Дональда и Фреда Трампа в причастности к смерти ее отца. Ожидается, что книга Мэри Трамп будет издана примерно за три месяца до президентских выборов в США.

