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В пяти регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют жару, ветер и дождь.

Фото : Pixabay4 июля 2020, 20:12

"РГП Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Павлодарской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях, передает zakon.kz.

С 5 по 7 июля в Западно-Казахстанской, Атырауской областях на юге ожидается очень сильная жара 40-42 градуса. В Кызылординской области ожидается ветер 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области 5 июля ожидается сильная жара 38 градусов.

5 июля в Павлодарской области ожидаются сильный дождь, гроза, шквал, град. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.


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