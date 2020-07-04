В пяти регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение
Синоптики прогнозируют жару, ветер и дождь.
Фото : Pixabay4 июля 2020, 20:12
"РГП Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Павлодарской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях, передает zakon.kz.
С 5 по 7 июля в Западно-Казахстанской, Атырауской областях на юге ожидается очень сильная жара 40-42 градуса. В Кызылординской области ожидается ветер 15-20 метров в секунду.
В Мангистауской области 5 июля ожидается сильная жара 38 градусов.
5 июля в Павлодарской области ожидаются сильный дождь, гроза, шквал, град. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
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