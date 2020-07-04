За разжигание костров в Иле-Алатауском нацпарке выписано штрафов на 277 тысяч тенге

В Иле-Алатускогом ГНПП проводятся рейды.

Несмотря на кратковременные дожди, пожарная опасность в горно-лесных массивах Алматы сохраняется, передает zakon.kz.

Пунктом 3 (подпункта 9) Постановления главного государственного санитарного врача от 3 июля № 46, введен запрет на экскурсионные, корпоративные, групповые выезды на природу, за исключением индивидуальных (не более 3 человек или членов семьи).

Согласно данным ДЧС Алматы, конные и пешие патрули ведомства продолжают проводить рейды в предгорьях мегаполиса. С начала патрулирования пресечено 65 розжигов костра и открытого огня в горно-лесной местности, привлечено к административной ответственности 25 физических лиц на сумму 277 800 тенге.

3 июля при патрулировании инспекторами ОЧС Бостандыкского района совместно с сотрудниками Иле-Алатауского национального природного парка выявлен факт розжига огня группой молодых людей из 7 человек - на территории парка, выше ущелья Аюсай, мужчина 2000 г.р полностью разложил дрова, разжег костер для приготовления пищи, в запрещенном для этого месте.

4 июля за подобные нарушения в Аксайском ущелье Наурызбайского района, сотрудниками природоохранной полиции составлены административные протокола по ст. 505 ч. 1 КРКоАП привлечены адмответственности двое мужчин в Аксайском ущелье Наурызбайского района. В компании из 15 человек, они пытались разжечь два костра, чтобы приготовить горячую пищу и шашлык.

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