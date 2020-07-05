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Подписаны контракты с космическими туристами, которые полетят на "Союзе" в 2021 году

Это должен быть первый полет, когда в составе экипажа будет сразу два туриста и один опытный космонавт.

Фото : ria.ru5 июля 2020, 06:37

Заключены контракты с космическими туристами, которые, как планируется, отправятся на Международную космическую станцию на российском "Союзе" в 2021 году, сообщает zakon.kz.

Об этом РИА Новости сообщилив российском представительстве компании Space Adventures.

Контракт подписан на 2021 год с двумя будущими членами экипажа, - сказал представитель компании.

В июне 2019 года в российском представительстве Space Adventures сообщили, что найдены кандидаты на туристический полет на "Союзе" в 2021 году. До этого, в начале 2019 года, "Роскосмос" и Space Adventures подписали между собой контракт на полет двух космических туристов на Международную космическую станцию до конца 2021 года. Это должен быть первый полет, когда в составе экипажа будет сразу два туриста и один опытный космонавт - командир корабля. Кандидатов на полет к МКС объявят за год до события.

Американская Space Adventures - единственный туроператор, который занимается полетами в космос. В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам со Space Adventures на станцию были доставлены семь туристов, в том числе дважды американец Чарльз Симони. За десятисуточный полет с них в разные годы просили от 20 до 50 миллионов долларов. Официально стоимость полета не разглашается.


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