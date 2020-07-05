1452 новых случаев КВИ зарегистрированы в Казахстане

Всего в стране подтверждено 47 171 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 4 июля 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 1452 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

- симптомных носителей - 528;

- бессимптомных носителей - 924.

Всего в стране подтверждено 47 171 случаев, из них:

в городе Алматы - 6088(+72),

в городе Нур-Султан -5794(+81),

в Атырауской области - 5466(+342),

в Карагандинской области - 5162(+73),

в городе Шымкент - 3471(+76),

в ЗКО - 3192(+147),

в Алматинской области - 2569(+122),

в ВКО - 2020(+149),

в Туркестанской области - 1928(+83),

в Актюбинской области - 1710(+36),

в Жамбылской области - 1671(+56),

в Мангистауской области - 1453(+44),

в Акмолинской области - 1420(+34),

в Кызылординской области -1409(+30),

в СКО - 1382(+19),

в Павлодарской области - 1355(+52),

в Костанайской области - 1081(+36),

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