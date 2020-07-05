1452 новых случаев КВИ зарегистрированы в Казахстане
Всего в стране подтверждено 47 171 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 4 июля 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Зарегистрированы 1452 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- симптомных носителей - 528;
- бессимптомных носителей - 924.
Всего в стране подтверждено 47 171 случаев, из них:
в городе Алматы - 6088(+72),
в городе Нур-Султан -5794(+81),
в Атырауской области - 5466(+342),
в Карагандинской области - 5162(+73),
в городе Шымкент - 3471(+76),
в ЗКО - 3192(+147),
в Алматинской области - 2569(+122),
в ВКО - 2020(+149),
в Туркестанской области - 1928(+83),
в Актюбинской области - 1710(+36),
в Жамбылской области - 1671(+56),
в Мангистауской области - 1453(+44),
в Акмолинской области - 1420(+34),
в Кызылординской области -1409(+30),
в СКО - 1382(+19),
в Павлодарской области - 1355(+52),
в Костанайской области - 1081(+36),
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