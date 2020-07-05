Певец Канье Уэст заявил, что намерен бороться за пост президента США

Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выразил свою поддержку.

Рэпер Канье Уэст собирается принять участие в выборах президента США, сообщает zakon.kz со ссылкой на Федеральное агентство новостей.

Мы должны выполнить обещание Америки, доверившись богу, объединившись ментально, и построить наше будущее. Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов, - написал он в Twitter.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ????????! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

На данный момент неясно, в каком именно году Уэст собирается бороться за пост президента, однако свое сообщение он сопроводил хэштегом "Видение2020".

По традиции реальные шансы на избрание имеют лишь кандидаты двух ведущих партий - Республиканской и Демократической - в этом году они уже определены, ими стали Дональд Трамп и Джо Байден. При этом есть немногочисленные случаи, когда кандидаты третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. На данный момент последний человек, у кого это получилось - бизнесмен Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19% голосов.

Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск немедленно выразил свою поддержку.

Я полностью тебя поддерживаю, - ответил Маск Уэсту в Twitter.

Это не первый раз, когда певец заявляет о подобных намерениях, Ранее он говорил, что намерен баллотироваться на пост президента в 2024 году.

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