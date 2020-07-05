В Алматы ко Дню столицы запущено 6 объектов образовательной инфраструктуры

Также в мегаполисе в рамках государственных и городских программ дополнительно ведется строительство восьми новых школ и 13 пристроек.

В Алматы к Дню столицы вводятся в эксплуатацию новые объекты образовательной инфраструктуры, сообщает zakon.kz.

В преддверии празднования Дня столицы в Алматы запускаются детская музыкальная школа, пристройки к школам, детские сады. Строительство образовательных объектов было инициировано на основе поручений акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева.

Всего к Дню столицы в Алматы запущено шесть социально значимых объектов образовательной инфраструктуры.

На сегодня сданы в эксплуатацию два дошкольных учреждения, частный детский сад и детский сад №191, расположенные на территории Бостандыкского района, на 45 и 195 мест соответственно. В районе также завершено строительство детской музыкальной школы №45 на 100 мест. Кроме того, завершено строительство музыкальной школы в Медеуском районе.

В Алматы ведется активная работа по увеличению количества мест для школьников во всех районах города. Таким образом, завершено строительство пристройки учебного корпуса к школе №61 вместимостью 450 мест и пристройки учебного корпуса к школе-гимназии №123. Ведутся работы по сейсмоусилению с восстановительными работами и капитальным ремонтом в школе-интернате №9.

Также отметим, что в мегаполисе в рамках государственных и городских программ дополнительно ведется строительство восьми новых школ и 13 пристроек, что позволит снизить дефицит мест на 80%. Таким образом, новые школы предоставят около 18 тыс. ученических мест.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!