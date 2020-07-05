Жалгаса Жумагулова поместили на карантин перед дебютным боем в UFC

Жалгас Жумагулов вместе с его командой был помещен на карантин в Абу-Даби.

Казахстанский файтер Жалгас Жумагулов (13-3) прилетел в Абу-Даби (ОАЭ), где он выступит 11 июля на "Бойцовском острове" на турнире UFC 251, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Всем привет! Сегодня прилетели в Абу-Даби. Долетели нормально, но здесь нереально жарко... Сдали тесты, положили нас на два дня на карантин, — сказал Жумагулов в сториз в Instagram.

Первым соперником Жалгаса Жумагулова в UFC будет бразильский боец Раулиан Пайва (19-3). Напомним, Пайва прилетел в Абу-Даби раньше Жумагулова и тоже успел сдать тесты на COVID-19.





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