Металлурги ВКО поздравляют Елбасы с юбилеем

В 2000 году Первый Президент Казахстана посещал Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат и открывал цех по производству титанового шлака, а 2010 году участвовал в открытиях нового производства.

В преддверии Дня Столицы и юбилея Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева работники крупных металлургических предприятий Восточного региона поздравляют Елбасы, и благодарят его за проделанный труд в становлении Казахстана, сообщает zakon.kz.

По словам исполнительного директора по административным вопросам ТОО "Казцинк" Андрея Лазарева, благодаря мудрой политике Нурсултана Назарбаева, Казахстан стал самым миролюбивым и многонациональным государством.

Когда распался Советский союз, люди не знали, что будет дальше, все боялись. Но Нурсултан Назарбаев взял ответственность за будущее страны, предложил свою программу, Люди поверили в него, он смог добиться, чтобы люди пошли за ним. С тех пор, мы – казахстанцы, самая миролюбивая страна, где ценят дружбу, любовь, взаимовыручку. То, что сделал он, не каждому политику под силу. За то, каким он сделал Казахстан, мы должны быть ему безмерно благодарны – отметил он.

С этими словами также согласен плавильщик Усть-Каменогорского металлургического комплекса Сабырбек Маулетов, который отметил тот факт, что благодаря инициативам Елбасы производство на предприятии значительно преобразилось.

Мы, металлурги, с особым почтением относимся к Первому Президенту Казахстана. Он много внимания уделил экономике, особенно горно-металлургической отрасли. За это время на нашем производстве появилось современное оборудование, которое отвечает всем экологическим и технологическим требованиям – сказал Сабырбек Маулетов.

О поддержке Нурсултана Назарбаева также рассказала президент АО "УКТМК" Асем Мамутова.

В 2000 году Первый Президент Казахстана посещал Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат и открывал цех по производству титанового шлака, а 2010 году участвовал в открытиях нового производства.

За годы независимости, начиная с 1991 года, мы построили производство трех металлургических переделов – производство титанового шлака, производство титановых слитков и сплавов, производство кованых изделий из титана, и эти успехи неразрывно связаны с именем Елбасы. На каждом этапе мы всегда чувствовали поддержку Нурсултана Назарбаева. Несмотря на свою занятость, он всегда находил время для того, чтобы решать и помогать вопросам, которые возникали перед титаномагниевой промышленностью. Мы поздравляем Елбасы с юбилеем. Желаем ему крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой энергии. Также от всего трудового коллектива поздравляю всех казахстанцев с наступающим Днем столицы, – резюмировала Асем Мамутова.

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