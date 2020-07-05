При подготовке к Олимпиаде Токио будет учитывать ситуацию с коронавирусом в других странах

Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Власти японской столицы при подготовке к предстоящим Олимпийским Играм в Токио продолжат всестороннее сотрудничество с Международным Олимпийским комитетом и будут принимать во внимание обстановку с коронавирусом в других странах, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мы продолжим подготовку [к Играм], принимая во внимание ситуации с коронавирусом в каждой отдельной стране и то, какую позицию занимают спортивные организации той или иной страны, - отметила губернатор Токио Юрико Коик.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Стороны пришли к пониманию, что в остававшееся до старта Олимпиады время мировой спорт не успеет отойти от потрясений, связанных с распространением коронавируса. При этом само название "Токио-2020" будет сохранено.

Оргкомитет Игр в Токио и столичная администрация в лице Юрико Коикэ официально выступает за упрощение формата проведения соревнований в следующем году.

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