Акимат Нур-Султана будет реагировать на необоснованное повышение цен в аптеках
На базе iKomek 109 запустили работу горячей линии.
Фото : Акимат Нур-Султана5 июля 2020, 18:21
Горожане могут обратиться с жалобами по номеру 109, передает официальный сайт акимата Нур-Султана.
Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов обратился к жителям города с предложением сообщать о фактах завышения цен на лекарственные средства.
Глава государства поручил госорганам держать цены в аптеках на контроле. На базе iKomek 109 запустили работу горячей линии. По жалобам на необоснованное повышение цен на лекарства горожане могут обратиться по номеру 109. Будем реагировать на обращения, – написал на своей странице в Instagram А. Кульгинов
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