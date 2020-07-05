Акимат Нур-Султана будет реагировать на необоснованное повышение цен в аптеках

На базе iKomek 109 запустили работу горячей линии.

Горожане могут обратиться с жалобами по номеру 109, передает официальный сайт акимата Нур-Султана.

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов обратился к жителям города с предложением сообщать о фактах завышения цен на лекарственные средства.

Глава государства поручил госорганам держать цены в аптеках на контроле. На базе iKomek 109 запустили работу горячей линии. По жалобам на необоснованное повышение цен на лекарства горожане могут обратиться по номеру 109. Будем реагировать на обращения, – написал на своей странице в Instagram А. Кульгинов

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