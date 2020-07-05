Власти Казахстана рассказали о причинах дефицита лекарств в аптеках

100 тысяч упаковок парацетамола в сутки скупают казахстанцы.

Вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов рассказал, что на сегодня действительно в аптеках отмечается определенный дефицит лекарственных средств, вызванный несколькими причинами, передает корреспондент zakon.kz.

Важный вопрос, волнующий сегодня население - обеспеченность лекарствами в аптеках. На сегодня действительно в аптеках отмечается определенный дефицит лекарственных средств, вызванный несколькими причинами. Во-первых, повышенным спросом со стороны населения, когда люди массово скупают лекарства. Некоторые наши граждане сразу выкупают по десять или более упаковок парацетамола и других лекарств. Например, если в мае в Алматы за целый месяц продавали 50 тысяч упаковок парацетамола, сейчас только за сутки 100 тысяч, - сказал Тугжанов.

Аналогичный, по его словам, ажиотаж вокруг градусников.

Если в год раньше продавали 100 тысяч градусников, то такой же объем был выкуплен за одну неделю. Во-вторых, недобросовестная конкуренция. То есть, перекупка лекарств перекупщиками. В этой связи, даны поручения компетентным правоохранительным органам по недопущению превышения предельных цен на лекарственные препараты. По всем выявленным фактам будут приняты меры по привлечению к ответственности в установленном законодательством порядке, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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