Освободили под залог одного из полицейских по делу Флойда

Он должен предстать на суде 11 сентября.

В США из тюрьмы Хеннепин был освобожден под залог, уволенный из полиции Ту Тао, который обвиняется в убийстве при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает zakon.kz.

Как передает издание StarTribune со ссылкой на записи из тюрьмы в округе Хеннепин (штат Минессота), суд установил залог в размере $750 тыс. для освобождения экс-полицейского до процесса.

Бывшему полицейскому предъявили обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству второй степени, а также в пособничестве и подстрекательстве к непредумышленному убийству с наличием преступной халатности. Ранее под залог в $750 тыс. освободили бывших полицейских Томаса Лэйна и Дж. Александра Куенга, которые непосредственно задерживали Флойда. Тао должен предстать на суде 11 сентября.

Еще двое подозреваемых также отпущены под залог. Главный подозреваемый Дерек Шовен, который непосредственно применил силу против афроамериканца остается в тюрьме. Для него суд установил залог в размере $1,25 млн.

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