"Астана Опера" поздравил Елбасы с юбилеем

Мы особенно гордимся тем, что именно под сводами "Астана Опера" Вы озвучили ряд важных стратегических концепций, придавших мощный импульс развитию экономической и духовной сфер в новейшей истории Казахстана.

Коллектив "Астана Опера" поздравил Елбасы с Днем рождения, сообщает zakon.kz.

Заслуженный деятель РК директор ГТОБ "Астана Опера" Галым Ахмедьяров отметил: "Позвольте мне от имени коллектива Государственного театра оперы и балета "Астана Опера" – молодого, но уже ставшего главным очагом музыкально-сценического искусства страны, который создан по Вашей инициативе, сердечно поздравить Вас со славным юбилеем!

Мы особенно гордимся тем, что именно под сводами "Астана Опера" Вы озвучили ряд важных стратегических концепций, придавших мощный импульс развитию экономической и духовной сфер в новейшей истории Казахстана.

С самых первых шагов театр "Астана Опера" получил возможность работать в международной конкурентной среде, выбрав основным ориентиром своей деятельности соответствие высоким мировым стандартам. Об этом свидетельствует тот факт, что каждая постановка театра находит отклик у отечественной и зарубежной аудитории. Сегодня мировые звезды оперы и балета считают честью выступать на нашей сцене!

Ваш великий вклад в создание Независимого Казахского государства, о котором веками мечтали наши предки и которое Вы сделали равным другим государствам мира, будет передаваться из поколения в поколение как бесценное наследие. Мы гордимся тем, что стали свидетелями многих Ваших прекрасных начинаний, что тесно взаимодействовали с Вами по вопросам искусства. В истории Независимого Казахстана Вам по праву принадлежит место Основоположника и Созидателя. В этот знаменательный юбилей позвольте заверить Вас, что мы приложим все силы для дальнейшего осуществления тех добрых дел, которые Вы задумали и претворяли во благо процветания нашей страны. Уважаемый Нурсултан Абишевич! Коллектив театра "Астана Опера" желает Вам неутомимой энергии, долгой, плодотворной и счастливой жизни, - говорится в поздравлении.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!