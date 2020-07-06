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Почему больных КВИ в Алматы не принимают и отправляют в поликлиники

По словам акима, есть часть категорий пациентов, которые могут лечиться в домашних условиях.

Фото : vgr.by6 июля 2020, 15:39

Пациенты в бессимптомной или легкой форме короавируса направляются на домашнее лечение, сообщил на брифинге в СЦК аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент zakon.kz.

Наши пациенты , которые заболели в бессимптомной или легкой форме, направляются на домашнее лечение. Остальные у кого повышенная температура, ярко-выраженная форма заболевания, люди старше 65 лет, а также имеющие сложные формы других заболеваний в первую очередь направляются на инфекционные стационары, — объяснил Сагинтаев.

Аким добавил, что также есть пациенты кого отправляют в провизорные клиники.

Надо с пониманием к этому относится. Есть часть категорий, пациенты до средней степени тяжести, которые могут находится дома и лечиться в домашних условиях, — отметил аким.


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