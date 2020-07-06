Ко Дню столицы в Алматы открыты новые скверы

В целях создания комфортных условий жизни горожан запущены два сквера "Буденный" и "Маяк".

В преддверии празднования Дня столицы в городе Алматы запускаются ряд объектов, призванных повысить качество жизни населения. Так, в Алматы запущены три новые общественные площадки для досуга. Среди них скверы "Буденный" и "Маяк", а также благоустройство участка по ул. Жамбыла уг. ул. Кожамкулова. Главная цель - создать комфортный микроклимат для жителей и гостей города, передает zakon.kz.



Согласно задачам, поставленным в стратегии “Алматы-2050”, одним из приоритетов деятельности администрации города является обеспечение комфортной городской среды. По поручениям акима Алматы Бакытжана Сагинтаева ведется активная работа по благоустройству города и реализуются различные проекты, в том числе в рамках программ "Дорожная карта занятости" и "Бюджет участия".

В целях создания комфортных условий жизни горожан запущены два сквера "Буденный" и "Маяк".

Общая площадь сквера "Буденный" составляет 1,1 га, площадь брусчатого покрытия составляет 2150 кв. м, площадь асфальтового покрытия - 1 579 кв. м. Для создания комфортного и безопасного пребывания жителей в сквере территория освещена 50 современными LED-светильниками. Также имеется 4 типа воркаут площадки с 16 тренажерами.

В Сквере "Маяк" расположены футбольное поле, стритбол площадка, а также 2 воркаут площадки с тренажерами.

Кроме того, в преддверии праздника было завершено благоустройство участка по ул. Жамбыла уг. ул. Кожамкулова. На площадке созданы все условия для тренировок современных видов спорта, таких как катание на скейте, самокате, велосипеде.

По поручению акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева ведутся комплексные работы по благоустройству города. В 2019 году было отремонтировано более 140 улиц, план на 2020 год - ремонт 200 улиц и строительство наземных пешеходных переходов для удобства жителей. Начата реализация 11 проектов, среди них благоустройство парков, скверов и улиц, реконструкция участков русел рек и др.

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