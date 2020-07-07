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Ученый предсказал появление нового коронавируса

Наиболее опасна перспектива обратного заражения летучих мышей.

Фото : 24tv.ua7 июля 2020, 10:47

В ближайшее десятилетие мир столкнется с еще одной коронавирусной инфекцией, которая также будет передаваться от животных людям, уверен ученый из Сингапура, сообщает zakon.kz.

По словам директора Программы по новым инфекционным заболеваниям в Медицинской школе Duke-NUS профессора Ван Линьфа, пока точно неизвестно, когда именно возникнет вспышка и насколько серьезной будет угроза нового вируса, но его появления стоит ожидать "совершенно точно".

Другой прогноз касается текущего коронавируса.

Ученые серьезно обеспокоены, что Sars-CoV-2 может передаваться от человека к животным, а затем через некоторое время обратно, - цитирует эксперта издание "Известия".

Профессор также отметил, что наиболее опасна перспектива обратного заражения летучих мышей, так как они совершенно бессимптомно переносят коронавирус и могут заражать как животных, так и людей.

В конце мая американский ученый Майкл Грегер спрогнозировал, что в будущем мир столкнется с новым "апокалиптическим" вирусом, по сравнению с которым коронавирус не покажется таким серьезным.


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