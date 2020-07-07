В стационарах Казахстана лечатся 28 тысяч пациентов

300 человек с пневмонией находятся в стационарах в крайне тяжелом состоянии.

Вице-министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что на данный момент в Казахстане зарегистрировано 49 683 больных с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент zakon.kz.

Сегодня в стране зарегистрировано 49 683 больных с КВИ. За сутки 1109 новых случаев зарегистрировано. 30% пациентов продолжают лечение и находятся под наблюдением врачей. Среди этих 35% составляет 17 606 больных, из которых 8 300 больных бессимптомные или пациенты с легкой формой, - сказала Гиният.

Более 9 тысяч пациентов, по ее словам, получают лечение в стационарах.

За последние сутки 450 пациентов были доставлены в стационары. 260 пациентов находятся в реанимации в тяжелой или крайне тяжелой степенью болезни. Среди них 12 беременных и родивших и 1 ребенок. На сегодняшний день в стационарах страны лечатся 28 тысяч пациентов с отрицательным результатом ПЦР. У 98,9% пациентов состояние оценивается как средней тяжести, а у 330 пациентов состояние тяжелое, - заключила она.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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