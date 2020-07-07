Как сэкономить на покупке автомобиля этим летом?

Ставшая неожиданной для всех пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в работу автопроизводителей.

Карантин и перебои с поставками комплектующих нарушили привычное течение жизни автомобильного рынка. А колебания валютных курсов неизбежно влияют на цены. Но казахстанские покупатели LADA получили возможность застраховать себя от дефицита и ценового роста, сообщает zakon.kz.

Модели народной марки – Granta и 4x4 – теперь вновь можно приобрести по специальным ценам. Программы "LADA Granta – правильный выбор за 2 820 000 тенге" и "Легендарный внедорожник за 3 400 000 тенге" возобновили свою работу в июне.

Впервые такая возможность появилась у казахстанцев в декабре 2019 года. В числе первых участников программы - Александр Грузицкий из Караганды.

Я долго копил на автомобиль и когда узнал о снижении цены, сразу же пришел в салон. Цена оказалась именно такой, как в рекламе. Ради этого можно было и подождать три месяца. Спасибо менеджеру, который постоянно звонил, держал в курсе. Мне очень понравилось отношение к клиентам в БИПЭК АВТО, - отметил Грузицкий.

На сегодняшний день LADA Granta – самый доступный автомобиль на рынке Казахстана. В сегменте внедорожников таковым остается LADA 4x4.

Интерес к покупке нового автомобиля легко объясним. Приобретая машину с нулевым пробегом из автосалона, клиент получает неоспоримые преимущества: гарантию, сервис, безопасность.

Надежность, практичность, легкость в обслуживании – за эти качества автомобили LADA ценят уже много лет, причем и на вторичном рынке, - отмечает Ренат Мухамедов, директор департамента продаж АО "БИПЭК АВТО Казахстан", - К примеру, LADA Granta за 2 820 000 тенге. Это не только правильный, но еще и очень выгодный выбор с точки зрения вложения средств. Попробуем разобраться, о чем идет речь. В марте-апреле 2020 года произошло серьезное ослабление тенге. Результат – повышение закупочных цен. В том числе на автомобили. На отдельные модели новых авто массового сегмента цена выросла на 1 миллион тенге, а на автомобили с пробегом – до 20%. Также не нужно забывать, что новый автомобиль в первый год эксплуатации обычно теряет порядка 15-20% от своей первоначальной стоимости. Но в случае с "LADA Granta – правильный выбор" риски, связанные с девальвацией, ростом цен или потерей в стоимости, абсолютно не страшны. Это уникальный продукт, который до сих пор можно купить по прежней цене, а в результате перепродажи на вторичном рынке он становится только дороже. Кроме того, для наших клиентов мы подготовили и кредитные предложения с комфортными условиями – первоначальный взнос от 10% по программе БИПЭК Финанс. Программы "LADA Granta – правильный выбор за 2 820 000 тенге" и "Легендарный внедорожник за 3 400 000 тенге" делают наши модели-бестселлеры еще более привлекательными.

Ставшая неожиданной для всех пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в работу автопроизводителей. Но коллективу "АЗИЯ АВТО" удалось выстроить режим работы таким образом, чтобы максимально выполнить взятые на себя обязательства. Практически все автомобили удалось выдать в срок. В июле завершится выдача автомобилей, заказанных до периода ЧП.

Езжу на LADA Granta уже 2 месяца, машина очень нравится. Цена просто отличная. Я очень рад, что купил автомобиль по этой программе, – делится впечатлениями Мәди Манапов из Семея, ставший обладателем новой LADA Granta.

Стать участником программ "LADA Granta – правильный выбор за 2 820 000 тенге" и "Легендарный внедорожник за 3 400 000 тенге" можно дистанционно, подав заявку на сайте компании. Менеджеры "БИПЭК АВТО" самостоятельно оформят необходимые документы.

В сегодняшних реалиях автомобиль стал не просто средством передвижения, но и способом защитить свое здоровье. Стоит признать, что в условиях пандемии — это самый безопасный вид транспорта. Желаем крепкого здоровья нашим соотечественникам и ждем в автоцентрах "БИПЭК АВТО"! - сказал Ренат Мухамедов, директор департамента продаж АО "БИПЭК АВТО Казахстан".

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