58 больных пневмонией подключены к ИВЛ в Павлодарской области

Всего за июнь месяц лечение получили 721 человек.

Около 60 пациентов с диагнозом пневмония подключены к аппаратам ИВЛ в Павлодарской области, сообщил на онлайн брифинге аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодня больных пневмонией на стационарном лечении составляет 2 194 человека. С легким и средним течением болезни лечение проходят 1004 пациента, 58 подключены к аппарату ИВЛ, за июнь пролечено 721 человек, — сообщил Скаков.

По его словам, одна из главных задач, которую ставят перед врачами, чтобы поступившие в стационар пациенты не ухудшили свое состояние.

Для этого мы все ресурсы мобилизуем. Ситуация напряженная, но контролируемая. Это говорит о том, что нам расслабляться нельзя и мы должны работать по оперативному лечению больных, — отметил аким Павлодарской области.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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