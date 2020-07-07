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В России заявили об утрате доверия к США

По словам Рябкова, Соединенные Штаты на протяжении последних 7-8 лет идут по пути последовательного демонтажа разных структур и механизмов, которые имелись в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Фото : Head Topics7 июля 2020, 19:02

РФ утратила доверие к США как к контрагенту, его надо восстанавливать тактикой малых шагов, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил интервью "Известиям" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Представитель России прокомментировал прошедшую 6 июля в онлайн-формате конференцию стран-участниц Договора по открытому небу. По его словам, США больше не воспринимаются как договороспособный партнер, поэтому с помощью тактики малых шагов необходимо постепенно выстраивать доверие.

По словам Рябкова, Соединенные Штаты на протяжении последних 7-8 лет идут по пути последовательного демонтажа разных структур и механизмов, которые имелись в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

В последнее время в разряд того, что демонтируется и отправляется, извините меня, на свалку истории американцами, все больше попадают договоры и соглашения. Это печальное развитие, - подчеркнул он.

Ранее сообщалось о том, что США инициировали отказ от ряда важных договоров, достигнутых ранее. В том числе, Штаты могут отказаться от продления договора СНВ-3, который является один из основополагающих в плане обеспечения безопасности.


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