Шведский защитник "Барыса" хочет играть за сборную Казахстана

"Барыс" подписал Сведберга в декабре 2018 года.

Шведский защитник нурсултанского "Барыса" Виктор Сведберг в интервью порталу Expressen.se рассказал, что не откажется от игры за сборную Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на Prosports.kz.

Контракт истекает весной, тогда будут варианты. Это будет мой третий сезон в клубе и затем будет возможность получить двойное гражданство. Посмотрим, что они предложат, и как этот год сложится для меня. Ведь все это повлияет. Но если такая возможность появится, я определенно рассмотрю ее, - рассказал Виктор Сведберг.

Он также отметил, что в прошлом году играл за Швецию, и добавил что это было очень весело.