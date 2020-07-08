Шведский защитник "Барыса" хочет играть за сборную Казахстана
"Барыс" подписал Сведберга в декабре 2018 года.
Фото : prosports8 июля 2020, 08:35
Шведский защитник нурсултанского "Барыса" Виктор Сведберг в интервью порталу Expressen.se рассказал, что не откажется от игры за сборную Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на Prosports.kz.
Контракт истекает весной, тогда будут варианты. Это будет мой третий сезон в клубе и затем будет возможность получить двойное гражданство. Посмотрим, что они предложат, и как этот год сложится для меня. Ведь все это повлияет. Но если такая возможность появится, я определенно рассмотрю ее, - рассказал Виктор Сведберг.
Он также отметил, что в прошлом году играл за Швецию, и добавил что это было очень весело.
Но было бы фантастикой сыграть на Кубке Мира или Олимпийских Играх. Это может быть очень заманчиво. Но, прежде всего, я смотрю на свою профессиональную ситуацию, и где я в конечном итоге, - подчеркнул спортсмен.[/quote"
Напомним, что "Барыс" подписал Сведберга в декабре 2018 года. Суммарно он провел за клуб 56 игр, в которых отличился 14 раз (3+11).
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