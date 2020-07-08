Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Шведский защитник "Барыса" хочет играть за сборную Казахстана

"Барыс" подписал Сведберга в декабре 2018 года.

Фото : prosports8 июля 2020, 08:35

Шведский защитник нурсултанского "Барыса" Виктор Сведберг в интервью порталу Expressen.se рассказал, что не откажется от игры за сборную Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на Prosports.kz.

Контракт истекает весной, тогда будут варианты. Это будет мой третий сезон в клубе и затем будет возможность получить двойное гражданство. Посмотрим, что они предложат, и как этот год сложится для меня. Ведь все это повлияет. Но если такая возможность появится, я определенно рассмотрю ее, - рассказал Виктор Сведберг.

Он также отметил, что в прошлом году играл за Швецию, и добавил что это было очень весело.

Но было бы фантастикой сыграть на Кубке Мира или Олимпийских Играх. Это может быть очень заманчиво. Но, прежде всего, я смотрю на свою профессиональную ситуацию, и где я в конечном итоге, - подчеркнул спортсмен.[/quote"

Напомним, что "Барыс" подписал Сведберга в декабре 2018 года. Суммарно он провел за клуб 56 игр, в которых отличился 14 раз (3+11).


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты