Медики рассказали, как обезопасить себя от КВИ пациентам с ХОБЛ

Таким пациентам важно стабилизировать течение основного заболевания, поддержать организм, чтобы были резервы для борьбы с инфекцией.

В условиях всемирной пандемии КВИ многие оказались в группах риска. В частности, это пациенты, страдающие хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), сообщает zakon.kz.

Течение ОРВИ, как и КВИ, осложняется на фоне ХОБЛ. Таким пациентам важно стабилизировать течение основного заболевания, поддержать организм, чтобы были резервы для борьбы с инфекцией.

Среди страдающих ХОБЛ большинство - курильщики, как мужчины, так и женщины в возрасте от 40 лет. ХОБЛ развивается медленно, состояние ухудшается постепенно и многие обращаются за помощью уже на поздних стадиях болезни.

Но курильщикам со стажем рекомендуется применять меры профилактики. Чтобы максимально обезопасить себя от КВИ, пациентам с ХОБЛ необходимо соблюдать рекомендации врачей: носить маски, не посещать места массового скопления людей и т.д. При этом в научной литературе описывается эффективность применения системной энзимотерапии (СЭТ) при лечении ХОБЛ. Это метод, при котором пациенты принимают комбинации высокоактивных энзимов. СЭТ снижает риск развития и прогрессирования ХОБЛ, а также приводит к стабилизации течения болезни, быстрому купированию обострений и снижению их частоты. В Казахстане среди лекарств этой группы можно найти разные препараты, но лучше остановить выбор на безрецептурных оригинальных лекарственных средствах на основе энзимов натурального происхождения с европейским качеством.

Результаты исследований показали, что регулярный прием энзимов снижает воздействие табачного дыма на бронхолегочную систему, активирует иммунитет, способствует усилению механизмов, направленных на борьбу с последствиями курения и предотвращение возможных осложнений. Все это снижает риск развития и прогрессирования ХОБЛ.

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