Член Общественного совета при ФСМС прокомментировал критику в адрес главы Фонда

По мнению Игоря Шахновича, сейчас мало специалистов, которые готовы отвечать за сказанное и написанное.

Фонд социального медицинского страхования и его председателя правления Айбатыр Жумагулов сейчас находится в числе самых обсуждаемых тем в социальных сетях. Ситуацию вокруг фонда прокомментировал член Общественного совета при ФСМС, главный редактор газеты "Караван" Игорь Шахнович, передает zakon.kz.

Член совета напомнил, что уже в пятницу, 10 июля, пройдет расширенное заседание правительства с участием Президента страны.

Сегодня среда. И все, что вышло с понедельника по пятницу, будет мониториться и идти на стол руководителям разных ведомств. Думаю, что все это неспроста. Я прочел сегодня разъяснения пресс-секретаря Фонда Ермека Болтаева. Находят архивные посты пятилетней давности, события 13-летней давности, близких начинают задевать. Но подается так, будто это сейчас происходит. В общем, похоже на четко выстроенные ходы, чтобы вызвать злость и ненависть у населения, обеспокоенного из-за вопросов в период пандемии. Конечно, это будет вызывать возмущение у населения. И думаю, это у них получилось. Но это грязная работа, - считает Игорь Шахнович.

Журналист напомнил, что глава Фонда Айбатыр Жумагулов уже отреагировал на подобную критику, показав декларацию об имуществе. Хотя это, говорит Игорь Шахнович, "редкая практика для чиновников".

Он прошел спецпроверку, открыто выходит на интервью. И тут опять начинается. Все эти вопросы поднимаются не из-за обострения пандемии, а чтобы на ее фоне свою выгоду получить. Да, со здравоохранением у нас тяжело, но причем тут Жумагулов? Какое отношение он имеет к тому, что что-то не так с протоколом лечения, или нет ИВЛ… - отмечает член Общественного совета.

Игорь Шахнович добавил, что Общественный совет Фонда регулярно поднимает вопросы расходования средств из ФСМС.

В Общественном совете работает большое количество людей. В этой части все прозрачно, и предоставляются отчеты. Я присутствовал на всех заседаниях Общественного совета и внимательно изучаю отчеты Фонда. Его задача – вовремя профинансировать медицинские услуги. Насколько мы держим на контроле и знаем, что задолженностей у Фонда перед медорганизациями нет. Поэтому я не понимаю, какие к нему претензии. Не вижу здесь причин для каких-то подтекстов в части расходования средств, - говорит собеседник.

Шахнович напомнил, что Фонд – лишь оператор, который не отвечает за протоколы лечения, открытие стационаров, работу скорой и кабинетов КТ. Поэтому вопросы нужно задавать точечно лицам, ответственным за эти направления.

Вот для этого самое время! А не для того, чтобы искать, чем владеет Жумагулов, который заработал свои имущество за десятки лет до Фонда. Видимо, есть у авторов какая-то подоплека, свой умысел, который я не вижу и не знаю. Люди, которые что-то пишут в своих блогах, что-то комментируют и при этом не отвечают за свои слова – это не журналисты, - подчеркнул член Общественного совета.

По мнению Игоря Шахновича, сейчас мало специалистов, которые готовы отвечать за сказанное и написанное, тем более перед законом. Из-за подобных фактов журналистика "ударяет в грязь лицом", говорит он.

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