Ситуационный центр распределил 750 пациентов с КВИ по стационарам в Нур-Султане

Также запущено мобильное приложение Damumed, через которое можно записаться на онлайн-прием и бесплатно получить консультацию в формате видеозвонка. Информация о текущем приеме сохраняется в медицинской записи врача.

В Нур-Султане работают ситуационный и контакт-центры, через которые сотрудники равномерно распределяют пациентов с КВИ в стационары. Так, недавно созданный ситуационный центр работает с пациентами поликлиник – с 23 июня распределил 750 пациентов по стационарам, контакт-центр работает напрямую со станцией скорой помощи (тел. 70-51-03). Ежедневно обрабатывает до 500 обращений. Данные центры позволили значительно снизить нагрузку на станцию скорой помощи, передает zakon.kz.

Очень важно правильно распределять потоки пациентов. Здесь – на базе станции скорой помощи – ранее был зал совещаний. Мы его переделали под ситуационный и контакт-центры. Открытие подобных центров не только позволяет снизить нагрузку на количество вызовов скорой помощи, но и оперативнее оказывать медпомощь обратившимся. Если ранее в день в пиковые моменты было более 3 тыс. вызовов скорой, то сейчас чуть более 2 тыс. Кроме того, запустили работу телеграм-бота станции скорой медпомощи (@ns103bot). С 24 июня чат-бот телеграм принял почти 1800 обращений. По усилению обратной связи проводим системную работу, – сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Также запущено мобильное приложение Damumed, через которое можно записаться на онлайн-прием и бесплатно получить консультацию в формате видеозвонка. Информация о текущем приеме сохраняется в медицинской записи врача.

31 организация ПСМП будут бесплатно оказывать видеоконсультации для жителей столицы. 19 организаций уже подключены. Активно проводится работа по наблюдению пациентов через инструменты телемедицины.

Кроме того, вся официальная информация о коронавирусе и принимаемых мерах размещается на созданном портале covid19.astana.kz/ru.

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