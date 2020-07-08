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Государство принимает все меры - Токаев

Уже сформировано 400 универсальных бригад для оказания помощи населению на дому.

Фото : 24tv.ua8 июля 2020, 20:44

Государство принимает все меры для стабилизации ситуации. Об этом сказал Касым-Жомарт Токаев в своем обращении, сообщает zakon.kz.

По его словам, уже сформировано 400 универсальных бригад для оказания помощи населению на дому.

В ближайшие дни их количество будет доведено до 3,5 тыс. активно вовлечены в эту работу военные медики. Развернуто более 500 коек. В места особых вспышек будут передислоцироваться. Создается 8 мобильных центров ПЦР-тестирования, - отметил Президент.


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