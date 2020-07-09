В Украине зарегистрировали петицию против петиции об отставке Зеленского

Ранее сообщалось, что петиция об отставке Зеленского, зарегистрированная на сайте президента Украины, набрала более 25 тысяч голосов.

Петиция, в которой требуется аннулировать петицию об отставке президента Украины Владимира Зеленского, зарегистрирована на его сайте, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что петиция об отставке Зеленского, зарегистрированная на сайте президента Украины, набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения главой государства. Зеленский вступил в должность 20 мая.

Отмена петиции… за отставку президента Украины Владимира Зеленского, - говорится в тексте петиции, автором которой выступил гражданин Сергей Федченко.

Петиция зарегистрирована 23 мая и уже собрала 5610 подписей. При этом для начала ее рассмотрения, необходимо набрать минимум 25 тысяч подписей за 90 дней.

Ранее глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан завил, что они расценивают петицию об отставке главы государства как шутку. Тем не менее, ранее представитель штаба президента Денис Монастырский заявил, что Зеленский отреагирует на петицию, как только будет набрано достаточное количество подписей.

В понедельник состоялась инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского. После этого он с трибуны Рады объявил о роспуске парламента. По его словам, у депутатов есть два месяца для принятия важных решений. Во вторник президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре этого года.

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