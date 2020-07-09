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Еще 988 человек вылечились от коронавируса

Всего в стране выздоровели от COVID-19 35 137 человек.

Фото : Facebook/Биртанов9 июля 2020, 09:32

В Казахстане 988 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

По регионам:

в городе Нур-Султан - 165,
в городе Алматы - 11,
в городе Шымкент - 6,
в Акмолинской области - 407,
в Актюбинской области - 55,
в Атырауской области - 40,
в Восточно-Казахстанской области - 22,
в Жамбылской области - 16,
в Западно-Казахстанской области - 49,
в Карагандинской области - 65,
в Костанайской области - 16,
в Кызылординской области - 19,
в Мангистауской области - 6,
в Павлодарской области -10,
в Северо-Казахстанской области - 92,
в Туркестанской области - 9.

Всего в стране выздоровели от COVID-19 35 137 человек .


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