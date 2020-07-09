Еще 988 человек вылечились от коронавируса

Всего в стране выздоровели от COVID-19 35 137 человек.

В Казахстане 988 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

По регионам:

в городе Нур-Султан - 165,

в городе Алматы - 11,

в городе Шымкент - 6,

в Акмолинской области - 407,

в Актюбинской области - 55,

в Атырауской области - 40,

в Восточно-Казахстанской области - 22,

в Жамбылской области - 16,

в Западно-Казахстанской области - 49,

в Карагандинской области - 65,

в Костанайской области - 16,

в Кызылординской области - 19,

в Мангистауской области - 6,

в Павлодарской области -10,

в Северо-Казахстанской области - 92,

в Туркестанской области - 9.

Всего в стране выздоровели от COVID-19 35 137 человек .

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