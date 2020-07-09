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Последнего пациента выписали из полевого госпиталя в Дубае

Этот госпиталь был открыт в апреле 2020 года, когда в ОАЭ наблюдался активный рост числа зараженных.

Фото : russianemirates9 июля 2020, 09:49

Полевой госпиталь для больных коронавирусом, размещенный на площадях Центра международной торговли Дубая, закрылся. Там выписали последнего COVID-пациента, передает zakon.kz.

На территории выставочного центра вместо временной больницы на три тысячи коек разместился крытый спортивный городок Dubai Sports World, который будет работать до 1 октября 2020 года, пишет russianemirates.

Последним пациентом полевого госпиталя в Дубае был выходец из Японии Хироаки Фудзита. Он покинул учреждение под аплодисменты врачей и медсестер.

Все оборудование больницы сохранят на случай второй волны пандемии.

Этот госпиталь был открыт в апреле 2020 года, когда в ОАЭ наблюдался активный рост числа зараженных.

Полевые больницы в Аджмане и Национальном выставочном центре Абу-Даби, рассчитанные на тысячу коек, продолжают функционировать, несмотря на то, что из столичного госпиталя выписаны пациенты.

По данным Министерства здравоохранения и профилактики ОАЭ на 7 июля лечение от коронавируса до сих пор проходят 10 560 пациентов. Из 52 600 зараженных к настоящему моменту 41 714 полностью выздоровели, 326 – скончались от осложнений заболевания.


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