Статую Мелании Трамп подожгли в Словении

Монументы исторических личностей стали мишенями протестующих после смерти Джорджа Флойда.

Деревянная статуя первой леди США Мелании Трамп подожгли неизвестные. Об этом пишет Fox News, передает zakon.kz.

Конструкция находится неподалеку от ее родного города Ново-Место. Инцидент произошел 4 июля - в День независимости США.

Я хочу узнать, почему они это сделали, - рассказал художник Брэд Дауни, заказавший статую.

Она была вырезана из дерева местным художником прошлым летом. Ранее в этом году вандалы также сожгли статую деревянную Трампа, которая также находится в Словении.

Монументы исторических личностей стали мишенями протестующих после смерти Джорджа Флойда. Памятники лидерам Конфедерации были первыми целями протестующих. Затем они перешли к рабовладельцам-в том числе к отцам – основателям: Джорджу Вашингтону и Томасу Джефферсону. Протестующие также снесли статую Христофора Колумба.

Президент США Дональд Трамп заявил о защите исторических статуй и наказании тюремным заключением. Он также предложил создать "Национальный сад" героев, который включал бы статуи выдающихся деятелей политики, военных, науки, истории, спорта и религии.

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