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Статую Мелании Трамп подожгли в Словении

Монументы исторических личностей стали мишенями протестующих после смерти Джорджа Флойда.

Фото : Fox News9 июля 2020, 11:24

Деревянная статуя первой леди США Мелании Трамп подожгли неизвестные. Об этом пишет Fox News, передает zakon.kz.

Конструкция находится неподалеку от ее родного города Ново-Место. Инцидент произошел 4 июля - в День независимости США.

Я хочу узнать, почему они это сделали, - рассказал художник Брэд Дауни, заказавший статую.

Она была вырезана из дерева местным художником прошлым летом. Ранее в этом году вандалы также сожгли статую деревянную Трампа, которая также находится в Словении.

Монументы исторических личностей стали мишенями протестующих после смерти Джорджа Флойда. Памятники лидерам Конфедерации были первыми целями протестующих. Затем они перешли к рабовладельцам-в том числе к отцам – основателям: Джорджу Вашингтону и Томасу Джефферсону. Протестующие также снесли статую Христофора Колумба.

Президент США Дональд Трамп заявил о защите исторических статуй и наказании тюремным заключением. Он также предложил создать "Национальный сад" героев, который включал бы статуи выдающихся деятелей политики, военных, науки, истории, спорта и религии.


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