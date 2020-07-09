Врагу не пожелаю - аким Туркестана о коронавирусе
Аким города сбросил больше 10 килограммов.
Фото : Inbusiness.kz9 июля 2020, 11:43
Аким Туркестана Рашид Аюпов до сих пор лечится от коронавируса, который у него обнаружили 22 июня, передает zakon.kz.
В Instagram он рассказал, как у него протекает заболевание и какие последствия у него случились.
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Отказывали органы, сбросил больше 10 килограммов, - сообщил аким.
Аюпов поблагодарил врачей, которые работают без перерыва и выходных. Также градоначальник призвал всех казахстанцев не пренебрегать своим здоровьем. Он напомнил о необходимости ношения масок, соблюдения дистанции и гигиене.
И врагу не пожелаю всего, через что прошел, - пишет аким.
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